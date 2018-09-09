Момент столкновения машины Додона с грузовиком попал на видео

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения машины из кортежа президента Молдовы Игоря Додона, в которой находился он сам, и грузовика.

Запись доступна на YouTube-канале Salvation.

На кадрах видно, как на полосу, в которой движется президентский кортеж, внезапно выезжает грузовик. Водитель авто с Додоном попытался уйти от столкновения, но машина вылетела в кювет и перевернулась.

После этого грузовик задел джип, откуда велась съемка, внедорожник также перевернулся.

Накануне президента Молдовы Игоря Додона госпитализировали в результате ДТП, которое произошло во время движения кортежа молдавского лидера на трассе Страшены-Калараш. Кроме Додона в больницу доставили еще двух человек - сотрудников охраны президента.

Позже СМИ сообщили, что мать Додона, находившаяся в момент аварии в одной из машин, получила серьезные ранения.