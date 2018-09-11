Отравителей Скрипалей из ГРУ помогал вычислить британский шпион-россиянин - СМИ

МИ6 завербовало россиянина через несколько недель после отравления Скрипалей / ИноСМИ

Российские агенты ГРУ Петров и Боширов, которые обвиняются в совершении покушения на Сергея и Юлию Скрипалей, были идентифицированы благодаря шпиону в РФ с псевдонимом "Аполло", которого британская секретная служба MI6 в Риме завербовала буквально через несколько недель после атаки в Солсбери, передает УНН.

Издание отмечает, что агент "Аполло" занимал пост в посольстве России, на котором отвечал за сбор информации по НАТО. Завербован он был по идеологическим мотивам - высказал убеждение, что Путин ведет страну к краху в противостоянии с Западом.

На прошлой неделе отставной агент MI6 заявил, что "Аполло" в начале апреля доставили в Великобританию. Агент выдал офицерам британской разведки "широкий спектр рутинной и конфиденциальной информации" о глобальной шпионской сети в Москве.

"Аполло" также идентифицировал Боширова и Петрова, фотографии которых ему продемонстрировали, назвав их настоящие данные и историю поездок.

"Мы знаем, что они были в Германии, неоднократно во Франции и в Нидерландах. Петров ранее сам посещал Великобританию. Идея заключалась в том, чтобы увидеть, не оставят ли они Россию после Солсбери. Мы были готовы. Мы сообщили восьми странам, но в это время было принято решение не распространять красные сообщения по "Интерполу", так как некоторые страны обнародуют эти данные", - рассказал источник.

Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности российского президента Владимира Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Помимо дипломатического воздействия британские власти уже выразили готовность задействовать менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ, а также убедить ЕС ввести новые санкции против России.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники. И добавила, что преступление "почти наверняка" было одобрено за пределами ГРУ "на высшем уровне российского государства".

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.