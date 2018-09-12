"Простые люди": родственница Скрипалей рассказала о возможных отравителях

Александр Петров и Руслан Боширов не причастны к отравлению, утверждает родственница Скрипалей / Reuters

Родственница бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери заявила, что подозреваемые в их отравлении граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов не причастны к преступлению и находятся в шоке.

Возможные злоумышленники являются простыми людьми, рассказала племянница экс-шпиона "Интерфаксу", ссылаясь на источники."Работа Петрова даже не связана с госслужбой… конечно, они (подозреваемые — Ред.) и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего", — отметила собеседница.

По ее словам, Боширов похож в жизни и на паспорте на фотографию, которая была опубликована британскими правоохранителями, а Петров "даже рядом не стоял" со своим снимком. "Более того, по моим данным, реальный Александр Петров не находился в это время (во время отравления Скрипалей — Ред.) в Великобритании", — добавила родственница.

Ранее в королевской прокуратуре Британии сообщили, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей причастны Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй говорила, что подозреваемые подозреваемые являются сотрудниками Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известно под своим бывшим наименованием — Главное разведывательное управление).

Напомним, Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.