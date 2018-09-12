"Отравитель" Скрипаля взял под козырек просьбу Путина и пообещал все рассказать

"Петров и Боширов" / Metropolitan Police

Россиянин Александр Петров – один из тех, кого Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей – откликнулся на сегодняшнюю просьбу президента РФ Владимира Путина и вышел на связь со СМИ.

Ранее Путин заявил, что они "нашли этих людей (которых Британия назвала исполнителями в деле отравления Скрипалей)". "Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех… Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот к вам в средства массовой информации", – скромно попросил президент.

После чего Петров оперативно связался с пропагандистским каналом "Россия 24", чтобы именно им прокомментировать обвинения в свой адрес. Впрочем, ничего конкретного он не сказал – лишь пообещал дать развернутый комментарий на следующей неделе.

Читайте такжеОтравителей Скрипалей из ГРУ позвали работать на российское телевидениеОтметим, что Петров уже общался со СМИ на прошлой неделе. Он отрицал какую-либо связь с отравлением Скрипалей. По его словам, он работает в томском филиале фармкомпании "Микроген", а в Солсбери оказался в тот роковой день в результате "полного совпадения".

Второй обвиняемый – Руслан Боширов – с прессой пока что не общался.

Ранее в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.