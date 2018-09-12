Путин об "отравителях" Скрипалей: "Мы их нашли – но пусть они сами куда-нибудь придут"

Путин рассказал об "отравителях" Скрипалей / Reuters

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, российский президент Владимир Путин сделал внезапное заявление людях, которых Великобритания обвинила в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом версию Британии уже поддержали Германия, Франция, США и Канада.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники. И добавила, что преступление "почти наверняка" было одобрено за пределами ГРУ "на высшем уровне российского государства".

В свою очередь Путин сегодня объявил, что названные Британией люди – обычные гражданские лица, пишут "Ведомости".

"В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", — заявил президент РФ.

Однако, несмотря на это "знание", российские власти не предприняли никаких действий к этим людям: не вызвали их на допрос, не передали информацию о них британской стороне и т.п. – по крайней мере, об этом не сообщается.

Читайте такжеОтравителей Скрипалей из ГРУ помогал вычислить британский шпион-россиянин - СМИВместо этого глава России заявил: "Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет. Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот к вам в средства массовой информации".

Ранее в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.