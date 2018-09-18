Эксперт озвучил неожиданную версию крушения Ил-20 в Сирии

Российский Ил-20 в Сирии могли сбить военные РФ, полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Содиректор программ по внешней политике и международной безопасности "Центра Разумкова", бывший первый помощник министра обороны Алексей Мельник заявил, что в Сирии российский военный самолет Ил-20 могли сбить военные РФ.

Крушение борта является трагической случайностью, рассказал эксперт "Апострофу".

"В связи с тем, что в одном месте сосредоточено большое количество игроков, вероятность такого инцидента была чрезвычайно высокой, несмотря на наличие горячих телефонных линий. И сейчас эта возможность реализовалась", — отметил собеседник.

По его словам, обычно работает система распознавания "свой-чужой" и, по идее, ракета не должна была попасть в самолет. "Возможно, были технические проблемы...", — заявил Мельник.

"Более того, как известно система или ракета, которая сбила российский самолет, была также российского производства. И нельзя исключать, что на кнопку нажали не сирийцы, а те же российские инструктора, которые неоднократно были замечены в том, что они не только обучают сирийцев, но и непосредственно применяют это оружие", — добавил эксперт.

Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация, пропала связь с российским Ил-20.

В Минобороны России заявили, что самолет был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил, что вина за сбитый борт "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе израильской армии сообщили, что вина за крушение Ил-20 лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.