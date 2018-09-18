Путин сказал, как Россия отреагирует на крушение Ил-20: заметят все

Россия отреагирует на крушение Ил-20 в Сирии шагами, которые заметят все, утверждает Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна отреагирует на крушение российского военного самолета Ил-20 в Сирии шагами, которые заметят все.

Россия усилит безопасность своих военных и объектов на сирийской территории, рассказал глава страны на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном, пишет RT.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все", — пообещал Путин.

Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация, пропала связь с российским Ил-20.

В Минобороны РФ заявили, что борт был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе израильской армии сообщили, что вина за крушение Ил-20 лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.