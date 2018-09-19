Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал крушение российского Ил-20, который накануне сбили сирийские ПВО.

"Я понимаю, что погибли около 14 военных (15. - Прим.), это очень грустно", - цитирует Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что "иногда такие ситуации происходят".

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.