После инцидента с Ил-20 России придется что-то делать с некомпетентностью сирийской армии - National Interest

Ил-20 был сбит из-за потрясающей некомпетентности сирийских военных / Wikipedia

Москва пытается снизить напряжение после того, как сирийские ПВО "дружественным огнем" сбили российский самолет РЭБ Ил-20 в тот момент, когда израильские самолеты проводили свою операцию в том же месте, бомбя военные объекты Ирана.

Правительственная армия Сирии имеет на вооружении российские ракеты С-200, которые имеют печальную известность в связи со своим своенравным принципом наводки - в свое время именно С-200 ПВО ВСУ случайно поразила российский авиалайнер вместо мишени. И именно такой ракетой сирийские военнослужащие сбили российский самолет радиоэлектронной борьбы - по данным Минобороны, ракета навелась на Ил-20, так как его "зона покрытия" едва ли не в два раха больше, чем у истребителя. На борту самолета погибло 15 российский военных, поэтому Минобороны РФ отреагировало максимально жестко, обвинив в инцидента Израиль. Однако благодаря быстрым действиям чиновников в Москве и Тель-Авиве, начавший разгораться огонь напряжения был потушен, а Путин списал инцидент на "туман войны", пишет National Interest.

Ил-20 - не первый самолет ВКС РФ, ставший жертвой недоразумения, но первый в противостоянии Израиля и Ирана. Впрочем, отмечает издание, на сей раз Израилю повезло - сложно представить, что было бы, сбей они Ил-20 на самом деле.

Читайте такжеКрушение российского Ил-20 в Сирии: стало известно о гневном звонке Путина Нетаньяху"К счастью для Израиля, именно сирийские военные сбили российский самолет. Однако, Израиль играет в опасную игру, ставя масштабную цель отменить иранское присутствие в Сирии", - прокомментировал ситуацию изданию аналитик Центра военно-морских анализов Майкл Кофман.

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху смогли быстро остановить эскалацию напряжения между их странами. Но проблема России в том, что ей все равно придется как-то реагировать на крушение Ил-20.

Путин объявил о усилении мер защиты российских военных в Сирии - но этого недостаточно. Скорее всего, Москве придется улучшать систему "свой-чужой", которую используют российские и сирийские войска. Но основное - Кремлю придется увеличить свои инвестиции в правительственную армию Сирии, сделав упор на ее подготовку и обучение, чтобы в дальнейшем не допустить подобных проколов и потрясающей некомпетентности сирийских военных.

"В конце концов, главной причиной уничтожения ИЛ-20 была некомпетентность и непрофессионализм сирийских сил", - говорится в статье.

Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших 14 российских военных (погибло 15. - Прим.).

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.