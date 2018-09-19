В Сирии найден живым один из пассажиров сбитого российского Ил-20

Сергеенков уехал воевать в Сирию в августе / Фото: Комсомольская правда

Кадровый военный РФ Андрей Сергеенков числился в списках погибших во время крушения сбитого над Средиземным морем российского самолета Ил-20 с 15 военнослужащими на борту.

Однако позже его супруга Татьяна Сергеенкова сообщила Комсомольской правде, что муж вышел с ней на связь.

"С момента, как я увидела списки, и до того момента, как узнала, что муж жив, прошло пять часов. Никому не пожелаю пережить то, что я пережила за это время", - рассказала россиянка.

Сергеенков сам вышел на связь с женой через несколько часов после публикации списков погибших и сообщил, что он находится на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Отмечается, что 35-летний Андрей Сергеенков отбыл в командировку в Сирию в августе, оставив в России жену и двоих детей.

По одной из версий, в списках погибших мог оказаться другой военнослужащий — однофамилец Сергеенкова с другим именем, однако информация по данной гипотезе пока не подтверждена.

Напомним, российский телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших 14 российских военных (погибло 15. - Прим.).

Как ранее сообщалось, мать Александра Алешина, погибшего при крушении российского самолета Ил-20, который в понедельник сбили сирийские ПВО, рассказала о травле в Facebook.