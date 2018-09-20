Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция Асада

Президент Сирии Башар Асад / Reuters

Президент Сирии Башар Асад заявил, что причиной катастрофы российского самолета Ил-20, сбитого накануне сирийскими ПВО, является "высокомерие Израиля", который "не гнушается средствами для достижения презренных целей".

Как сообщило сирийское агентство Sana, Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью 15 российских военных при крушении самолета.

Также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией "в борьбе с терроризмом".

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.