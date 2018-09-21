"Путин все мельчает": политолог потроллил фото президента РФ с женского форума

Владимир Путин был на Втором Евразийском женском форуме / Reuters

В четверг, 20 сентября, в российском Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин посетил Второй Евразийский женский форум.

Прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter выложил фотографию главы России.

Политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в своем аккаунте в соцсети отметил, что Путин все мельчает с каждым новым снимком.

"Скукоживается?) А накачанная версия с полуголых фото где делась? В отпуске — или списали как случайно узнавшего лишнее? Не берегут в ФСБ кадры, совсем не берегут!)", — отметил эксперт.

Владимир Путин был на Втором Евразийском женском форуме / Скриншот с twitter.com/dimsmirnov175

Ранее Алексей Голобуцкий потроллил Владимира Путина из-за фотографии, на которой российский лидер выглядит почти одного роста с президентом Франции Эммануэлем Макроном.