"Помнят судьбу украинцев". Эксперт потроллил заявление спикера МИД России о белорусах-"братьях"

22 сентября 2018, 15:41

У россиян плотный контакт с белорусами, отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Игорь Эйдман пошутил, что белорусы сильно напряглись, услышав, что спикер МИД России назвала их братьями, поскольку помнят судьбу украинцев
Белорусы сильно напряглись, услышав, что спикер МИД России назвала их "братьями", поскольку помнят судьбу украинцев, пошутил эксперт / пресс-служба "Единой России"

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала белорусов братьями.

Спикер внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Беларусь 1" сказала, что у россиян очень тесный контакт с белорусами, пишет Sputnik.

"У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса", — заявила Захарова.

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман на своей странице в Facebook потроллил заявление представителя МИДа — написал, что, помня судьбу украинских "братьев", белорусы сильно напряглись.

Игорь Эйдман пошутил, что белорусы сильно напряглись, услышав, что спикер МИД России назвала их братьями, поскольку помнят судьбу украинцев
Белорусы сильно напряглись, услышав, что спикер МИД России назвала их "братьями", поскольку помнят судьбу украинцев, пошутил эксперт / Скриншотс с facebook.com/Игорь Эйдман

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждал, что президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси.

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Россия МИД Беларусь братья Игорь Эйдман Мария Захарова
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