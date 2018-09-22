"Помнят судьбу украинцев". Эксперт потроллил заявление спикера МИД России о белорусах-"братьях"

Белорусы сильно напряглись, услышав, что спикер МИД России назвала их "братьями", поскольку помнят судьбу украинцев, пошутил эксперт / пресс-служба "Единой России"

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала белорусов братьями.

Спикер внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Беларусь 1" сказала, что у россиян очень тесный контакт с белорусами, пишет Sputnik.

"У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса", — заявила Захарова.

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман на своей странице в Facebook потроллил заявление представителя МИДа — написал, что, помня судьбу украинских "братьев", белорусы сильно напряглись.

Белорусы сильно напряглись, услышав, что спикер МИД России назвала их "братьями", поскольку помнят судьбу украинцев, пошутил эксперт / Скриншотс с facebook.com/Игорь Эйдман

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждал, что президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси.