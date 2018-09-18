Российский эксперт объяснил, почему путинская власть — неудачник

18 сентября 2018, 20:14

Социолог полагает, что на российских телеканалах будет "несколько дней ненависти к Израилю".

Эксперт считает, что власть Владимира Путина — неудачник
Власть Владимира Путина — неудачник, считает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в РФ власть президента Владимира Путина является неудачником, поскольку находит внешний источник своих проблем.

России "то США вредят, то Великобритания, то Евросоюз", написал эксперт на своей странице в Facebook.

"… Это же аксиома в психологии: неудачники всегда винят в своих проблемах других. Именно так себя ведет путинская власть-неудачник. Что бы не случилось, она находит некий внешний источник своих проблем — врага, чьи зловредные козни, мешают добиться успеха", — отметил автор.

Социолог подчеркнул, что "вот и сейчас, оказывается, в гибели самолета (военного борта Ил-20 — Ред.), сбитого российскими союзниками из российского же оружия, виновато не бестолковое российское руководство, а Израиль". 

Читайте такжеЭксперт озвучил неожиданную версию крушения Ил-20 в Сирии"Путин отправил авиацию на бессмысленную войну в поддержку дружка-диктатора (глава Сирии Башар Асад — Ред.). Минобороны послало на нее старую, чуть не пятидесятилетнюю развалину Ил-20… Россия продала систему ПВО (противовоздушная оборона — Ред.) преступным сирийским властям, которые де-факто и сбили этот престарелый самолет. А виноват почему-то Израиль", — добавил публицист.

"Ждем на российских телеканалах несколько дней ненависти к Израилю. А потом история с самолетом забудется. Новый виновник будет найден после очередной неудачи, когда опять понадобиться на кого-то ее свалить", — полагает Эйдман.

Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация, пропала связь с российским Ил-20.

В Минобороны России заявили, что самолет был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил, что вина за сбитый борт "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе израильской армии сообщили, что в крушении Ил-20 виновен режим Сирии Башара Асада.

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Россия Ил-20 Владимир Путин неудачник Игорь Эйдман
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