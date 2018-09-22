В России появился новый бренд под названием Petroff & Boshiroff

Петров и Боширов станут счастливыми владельцами бренда имени себя / Metropolitan Police

Россиянам Руслану Боширову и Александру Петрову, которых подозревают в связях с ГРУ и попытке отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, подарят бренд Petroff & Boshiroff для производства химических веществ и оказания туристических услуг.

Бренд Petroff & Boshiroff в качестве товарного знака решило зарегистрировать московское агентство. Согласно информации, новый бренд можно использовать для производства химпродукции, парфюмерии, предоставления туристических услуг, а также открытия баров и фитнес-центров, сообщает агентство "Москва".

Как только бренд будет зарегистрирован, права на его использование подарят Петрову и Боширову. Заявка на регистрацию бренда была подана 14 сентября, и сейчас находится на рассмотрении.

Читайте также"Отравители" Скрипалей Петров и Боширов устроили оргию в лондонском отеле - СМИВ сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

Они заявили, что посещали Великобританию, в чстности, город Солсбери как туристы. В то же время СМИ обратили внимание на множество нестыковок в их рассказе.