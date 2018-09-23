Катастрофа Ил-20: Россия выдвинула Израилю новое обвинение

В Минобороны озвучили свои выводы по катастрофе Ил-20 / milavia.blogspot.com

В ходе сегодняшнего брифинга в Минобороны РФ снова заявили, что вина за сбитый российский самолет ИЛ-20 в небе над Сирией и гибель 15 находившихся на его борту военных "полностью лежит на израильской стороне" – и озвучили новое обвинение в адрес израильской стороны.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в случае с Ил-20 Израиль нарушил договоренности 2015 года. Речь идет о том, что израильское государство не уведомило Россию о проведении своей операции в Сирии заблаговременно, пишет RT.

Читайте такжеКрушение российского Ил-20 в Сирии: СМИ сообщили о страхе Израиля перед ответом МосквыКак отметил представитель, командование российской группировки войск получило сообщение о предстоящем ударе по сирийским объектам в 21:39 – а сам авиаудар был осуществлен всего через минуту, в 21:40. Таким образом, уведомление было произведено "не заблаговременно, а одновременно с началом ударов".

"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности… Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16, и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", — заявил Конашенков.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит 17 сентября ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе израильской армии сообщили, что вина за крушение Ил-20 лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.

В то же время эксперт озвучил неожиданную версию крушения Ил-20 в Сирии. По идее, ракета не должна была попасть в борт, отметили в "Центре Разумкова".