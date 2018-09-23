Крушение российского Ил-20 в Сирии: Минобороны РФ сообщило новые подробности катастрофы

23 сентября 2018, 14:08

Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения.

'самолет, разведчик, Россия, Ил-20
Ил-20 / milavia.blogspot.com

Экипаж сбитого в Сирии российского самолета Ил-20 пытался спастись и пошел на экстренную посадку сразу после попадания в него ракеты С-200 сирийских ПВО.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную (чем израильские F-16 - ред.) и ближнюю цель - самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22.07 минут отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств", - сказал он.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.

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Новость в спецтеме:Катастрофа Ил-20 в Сирии: все подробности
Россия Сирия Ил-20
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