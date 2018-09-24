"Бесполезна и в Украине, и в Сирии". Госсекретарь США "прошелся" по России

Майк Помпео / Reuters

Глава Госдепа США и государственный секретарь Майк Помпео считает, что РФ доказала свою бесполезность и в Украине, и в Сирии.

Такое мнение он высказал в интервью журналисту телевизионного канала NBC. Глава Госдепа объяснил, что существует множество мест на планете Земля, в которых у США и РФ пересекаются интересы и они работают вместе по вопросам противодействия терроризму. "Они (русские − "Главред") не доказали свою полезность на Украине, в Сирии", — считает Помпео.

Госсекретарь напомнил журналисту, что на минувшей неделе Белый дом запустил санкционный процесс против КНР за то, что его военное ведомство купило у России ЗРК С-400 и истребители Су-35. По его словам, это было сделано для того, чтобы "отодвинуть назад российскую военную активность по всему миру".

Напомним, ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Помпео описал путинскую Россию одним словом.