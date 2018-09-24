Советник Трампа обвинил Иран в крушении российского Ил-20 над Сирией

Джон Болтон считает, что Ил-20 сбил Иран / Orlando Political Observer

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон возложил на Иран ответственность за сбитый российский самолет Ил-20 в Сирии.

Как сообщает Reuters, таким заявлением он выступил в Нью-Йорке, где проходит 73-я сессия Генассамблеи ООН.

Болтон заявил, что Тегеран ответственен за нападения на Сирию, Ливан и за инцидент с Ил-20.

Кроме того, по словам Болтона, решение Москвы отправить в Сирию ЗРК С-300 приведут к серьезной эскалации и выразил надежду, что в России его пересмотрят.

Напомним, президент России Владимир Путин может принять решение о поставках Сирии зенитных комплексов С-300 в качестве ответных мер на крушение российского Ил-20.

Как ранее сообщалось, российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит в понедельник, 17 сентября, ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.