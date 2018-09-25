В РФ пригрозили Украине последствиями разрыва договора по Азовскому морю

Корабль. Иллюстративное фото / facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua

Разрыв договора о сотрудничестве по Азовскому морю между РФ и Украиной будет иметь для киевских властей серьезные последствия.

С таким заявлением во вторник, 25 сентября, перед журналистами выступил глава Второго департамента по делам СНГ российского МИД Андрей Руденко. "Если они примут такое решение (о выходе из договора по Азовскому морю - ред.), это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", − цитирует дипломата "ТАСС".

К слову, договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании азовской акватории и Керченского пролива был ратифицирован 24 декабря 2003-го в Керчи Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко объяснил, зачем отправил в Азовское море украинские корабли.