В России отреагировали на информацию о настоящем имени "отравителя Скрипаля" Боширова

Захарова считает, что у Лондона нет доказательств / instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала публикацию международной исследовательской группы Bellingcat о настоящем имени Руслана Боширова, которого назвали полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет - соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?", - написала она в Facebook.

Захарова добавила, что Лондон не предоставил никаких доказательств о том, что "хоть кто-то" причастен к отравлению Скрипалей.

/ Фото: скрин Facebook/Мария Захарова

Напомним, обвиняемый в резонансном отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в британском городе Солсбери Руслам Боширов, который оказался полковником ГРУ РФ Анатолием Чепигой, участвовал во вторжении на Донбасс, за что получил награду. Была обнаружена характеристика на Чепигу, содержание которой свидетельствует об украинском следе.