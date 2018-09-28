Российский журналист сказал, чего Путин хочет по Украине

Владимир Путин и Кремль хотят, чтобы Украина принадлежала им, сообщил журналист / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Кремль желают чтобы Украина всецело принадлежала им, власти РФ не хотят независимого украинского государства,

Пока Путин у власти, наша страна всегда будет находиться под ударом, рассказал главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на "Главреде".

"Чего хотят от Украины Путин и Кремль? Они хотят, чтобы Украина всецело принадлежала им… Они спят и видят, как Украина снова стала сателлитом, как при Януковиче (беглый экс-президент Виктор Янукович — Ред.). Вот и все, чего хочет Путин", — отметил собеседник.

Ранее Александр Сотник говорил "Главреду", что Владимир Путин использует все известные и возможные методы, чтобы вмешаться в предстоящие выборы президента Украины (запланированы в 2019-м).