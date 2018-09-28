В порту Южной Кореи арестовали российское судно из-за переправки нефти в КНДР – СМИ

В пограничной службе настаивают, что россияне нарушили санкции США против Северной Кореи.
В южнокорейском порту Пусан наложен арест на российское судно "Севастополь" судоходной компании Гудзон, против которой введены американские санкции в связи с нарушением запрета на торговлю нефтью с КНДР.
Как сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на информированный источник, судно находится на ремонте в порту с середины августа.
Сразу после его прибытия власти Южной Кореи обнаружили наличие противозаконных действий и начали проверку. Правоохранители подозревают, что "Севастополь" причастен к переправке нефти на судно из КНДР.
"Правительство Южной Кореи планирует разобраться в том, нарушило ли российское судно, занесенное США в черный список и пристыкованное в местном порту, резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее ", - заверили в порту Пусан.
Напомним, накануне Министерство торговли Соединенных Штатов объявило о введении санкций против еще 12 российских компаний и предприятий.
Ранее в санкционный "черный список" США угодили еще 33 российских должностных лица и компании, которых американцы считают связанными с российским оборонным и разведывательным сектором.