"Был очень добр". Президент Хорватии рассказала, за кого болел Путин в финале ЧМ-2018

Колинда Грабар-Китарович / radiosvoboda.org

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала о том, что в финале мирового футбольного первенства в Москве президент РФ Владимир Путин немногим сильнее "болел" за сборную ее страны, чем за сборную Франции.

Соответствующее сообщение было опубликовано новостным агентство "РИА Новости". "Мне показалось, что Путин все же чуть больше болел за Хорватию. После игры рассказала это министру иностранных дел России Лаврову", — заявила Грабар-Китарович.

Президент Хорватии также добавила, что Путин "был очень добр" и заглянул в раздевалки обеих сборных.

Напомним, что финале чемпионата мира 2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Интересно, что во время церемонии награждения Путин так и не поделился своим зонтом с Грабар-Китарович, оставив ту мокнуть под проливным дождем.