В Китае взорвали мост длиной в 1,5 километра

1 октября 2018, 03:52

По мнению местных властей, мост перестал соответствовать транспортным требованиям.

Снос моста в городе Цзянь
Снос моста в городе Цзянь / скриншот из видео

В Китайской народной республике на востоке, в городе Цзянь, контролируемо демонтировали мост длиной 1577 метров.

Мост снесли, чтобы освободить место для постройки более высокой и широкой эстакады, сообщает Xinhua.

Как считает местная власть, старый мост перестал удовлетворять требованиям транспортного сообщения в городе со стремительно растущим населением.

Во вторник, 14 августа, в Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10. С 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей.

19 августа стало известно, что официальное число погибших при обрушении моста в итальянской Генуе достигло 43 человек, операция по поиску погибших под завалами завершена.

Ранее эксперт оценил вероятность повторения трагедии в Украине.

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