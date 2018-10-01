В Китае взорвали мост длиной в 1,5 километра

Снос моста в городе Цзянь / скриншот из видео

В Китайской народной республике на востоке, в городе Цзянь, контролируемо демонтировали мост длиной 1577 метров.

Мост снесли, чтобы освободить место для постройки более высокой и широкой эстакады, сообщает Xinhua.

1,577-meter-long bridge demolished within seconds in controlled explosion. The bridge was evaluated as unsafe due to increasing traffic pic.twitter.com/FCgydzgwUA — China Xinhua News (@XHNews) 30 вересня 2018 р.

Как считает местная власть, старый мост перестал удовлетворять требованиям транспортного сообщения в городе со стремительно растущим населением.

Во вторник, 14 августа, в Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10. С 50-метровой высоты упало около 30 автомобилей.

19 августа стало известно, что официальное число погибших при обрушении моста в итальянской Генуе достигло 43 человек, операция по поиску погибших под завалами завершена.

Ранее эксперт оценил вероятность повторения трагедии в Украине.