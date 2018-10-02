"Шею перекусят": немецкий журналист сказал, когда под Путиным зашатается президентское кресло

В России в 2023-м опять встанет вопрос о преемнике Владимира Путина, полагает журналист / Reuters

Немецкий журналист Борис Райтшустер заявил, что в Российской Федерации политическая система нестабильная, внутри она сосредоточена на одном человеке — президенте Владимире Путина.

В РФ система в таком состоянии может оставаться еще 5-6 лет, но самая большая точка нестабильности будет в 2023 году, тогда опять встанет вопрос о преемнике лидера страны, рассказал журналист в интервью "Обозревателю".

"Политическая система в России нестабильна, внутри она сосредоточена на одном человеке. Это немножко похоже на ГДР (Германская Демократическая Республика — Ред.) в последней стадии. Такое себе политическое кладбище", — отметил собеседник.

По его словам, правда, в РФ есть маленькое отличие — это сложные противовесы, конфликт между силовиками. "И Путин, как артист в цирке, должен постоянно держать равновесие. Я ему не завидую. Это как в волчьей стае, не дай бог минута слабости, и шею перекусят", — добавил Райтшустер.

Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку президент государства взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.