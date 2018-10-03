Трамп нарушил закон во время оформления наследства - The New York Times

Трампа заподозрили в нарушении закона / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп получил наследство от своего отца в размере 413 миллионов долларов незаконным путем.

Как пишет The New York Times, гарант получил деньги путем уклонения от налогов, участвуя в мошеннических схемах 1990-х годов.

Отмечается, что среди прочего Трамп создал подставную фирму, через которую провел миллионы долларов, полученные от родителей, а также помог своему отцу Фреду неправомерно списать миллионы долларов с налогообложения.

На расследование журналистов отреагировал адвокат американского лидера Чарльз Хардер. Все доказательства он назвал ложными, а информацию неправдивой.

Напомним, певец Иосиф Кобзон оставил своим детям и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.