Трамп нарушил закон во время оформления наследства - The New York Times

Журналисты убеждены, что американский лидер не уплатил все необходимые налоги.
Президент США Дональд Трамп получил наследство от своего отца в размере 413 миллионов долларов незаконным путем.
Как пишет The New York Times, гарант получил деньги путем уклонения от налогов, участвуя в мошеннических схемах 1990-х годов.
Отмечается, что среди прочего Трамп создал подставную фирму, через которую провел миллионы долларов, полученные от родителей, а также помог своему отцу Фреду неправомерно списать миллионы долларов с налогообложения.
На расследование журналистов отреагировал адвокат американского лидера Чарльз Хардер. Все доказательства он назвал ложными, а информацию неправдивой.
Напомним, певец Иосиф Кобзон оставил своим детям и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.