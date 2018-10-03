Путин сравнил проституцию и шпионаж

Кому, как не бывшему агенту КГБ, рассуждать об общности шпионажа и первой древнейшей профессии / Reuters

Президент России Владимир Путин поставил знак равенства между шпионажем и проституцией.

"Возня между спецслужбами не сейчас началась. Шпионаж, так же, как и проституция - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", - сообщают росСМИ.

Путин таже заявил, что надеется на скорое окончание дела Скрипалей и обвинил Великобританию в "нежелании сотрудничать".

"У нас есть соглашение наверняка с Великобританией о помощи по уголовным делам, которое предусматривает соответствующий порядок. Дайте документы, пришлите, как положено... Мы посмотрим, что там на самом деле происходило", - заявил российский лидер.

Ранее Путин назвал экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте в английском Солбери, подонком.

Накануне СМИ сообщили, что в 2014 году Сергей Скрипаль поддерживал политику Кремля во многих вопросах, одобрял аннексию Крыма и не верил в участие российской армии в вооруженном конфликте на востоке Украины.