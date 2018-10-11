"Раздавить гадину": на росТВ призвали свергнуть "нацистский режим" в Киеве

11 октября 2018, 08:58

На российском телевидении озвучили новые воинственные заявления.

Николай Платошкин
Николай Платошкин / Скриншот/"Россия 1"

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире канала "Россия 1" призвал РФ осуществить военное вторжение на территорию Украины.

"Если мы не раздавим гадину, понимаете, это перманентная, постоянная угроза войны! Вы видите, что эти люди делают без оружия? Теперь представьте, что будет, если им дать в руки оружие?! Доколе будем все это терпеть?! Чем быстрее свергнем этот "нацистский режим" совместными усилиями, тем скорее спокойствие воцарится в отношениях между Россией и Украиной, чего мы все желаем!" — заявил он во время пропагандистской передачи "60 минут", комментируя события во время Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Спич Платошкина можно посмотреть с 15-й минуты эфира:

Напомним, ранее сообщалось о том, что на росТВ рассуждали о разделе Украины.

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Россия Украина агрессия вторжение
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