На бельгийской военной базе загорелся и взорвался истребитель

Причины, по которым вспыхнул истребитель, устанавливаются / rp.pl

На бельгийской военной базе Флорен, которая находится недалеко от границы с Францией, загорелся и взорвался истребитель военно-воздушных сил Бельгии F-16.

В 14:08 на базе неожиданно вспыхнул военный самолет, который находился на стоянке, и после этого раздался сильный взрыв, сообщает издание La Meuse.

В результате взрыва есть один пострадавший - техник, обслуживавший самолеты. Также повреждения получили еще два истребителя, которые стояли рядом.

Читайте такжеВ России истребитель развалился в воздухеПричины взрыва устанавливаются, ведется следствие.

Напомним, все новейшие истребители F-35, состоящие на вооружении США и других стран, получили запрет подниматься в воздух.

Ранее также в Коломенском районе Московской области многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ потерял управление и разбился.