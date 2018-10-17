Путину нужен повод для новой атаки на Украину - политолог

Эйдман предположил, что события в Керчи могут стать поводом для нападения на Украину и репрессий в Крыму

Известный российский политолог Игорь Эйдман прокомментировал события в оккупированной россиянами Керчи, где студент устроил взрыв и стрельбу в местном колледже, отметив, что этот инцидент произошел уж слишком вовремя для России - и в связи с этим есть сомнения, а не замешано ли тут правительство РФ.

"Российские официальные лица уже подтвердили, что причиной взрыва в колледже в Керчи стал теракт. Репутация путинского режима такова, что на него падает первое подозрение", - пишет Эйдман в своем Facebook.

"Мотив очевиден. Путину нужен повод для новой атаки на Украину. Только так он сможет отвлечь население от внутренних проблем и поднять свой падающий рейтинг. Кроме того, он безусловно взбешен провалом РПЦ в Украине и, наверняка, жаждет мести. Формальный повод для этого ему может дать теракт, который спишут на СБУ, каких-то мифических бандеровцев или проукраинских крымскотатарских "исламистов" (предлог еще и для зачисток татар в Крыму)", - добавил он (и действительно, из оккупационной администрации уже раздаются мнения, что тут замешана Украина; о том же заявил одиозный российский сенатор Франц Клинцевич).

Читайте такжеСледком РФ переквалифицировал "керченский расстрел" с теракта на массовое убийство"Если российские власти заявят, что подозревают в керченской трагедии украинцев, а на ростелевидении в связи с этим начнется новый виток антиукраинской истерики, значит, скорее всего, "сами и взорвали"", - резюмировал Эйдман.

Как сообщалось ранее подозреваемого в теракте в Керчи молодого человека нашли застреленным на втором этаже колледжа. Владислав Росляков был студентом четвертого курса колледжа. По словам "главы" Крыма Сергея Аксенова, подозреваемый покончил с собой.

Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов.

По последним данным, в результате теракта погибли 18 человек, еще 50 получили ранения, их экстренно госпитализировали.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о произошедшем в Керчи на статью об убийстве вместо теракта.