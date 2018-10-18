"Проблема надолго": В Москве рассказали о "замысле" автокефалии для Украинской церкви

Сергей Лавров / Reuters

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о замысле предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии Украинской церкви.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство РИА "Новости". "Замысел очевиден — сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России", — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, вся нынешняя ситуация, сложившаяся вокруг признания каноническими УПЦ (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви станет "проблемой надолго".

"Уже прозвучали слова возмущения из большинства поместных православных церквей. Я думаю, что это не просто реакция одного-двух дней, а проблема надолго", — подытожил Лавров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лавров обрушивался с критикой на УПЦ (КП), а в РПЦ оценили вероятность предания анафеме Вселенского патриарха Варфоломея.