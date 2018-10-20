В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39

Пилоты учебного самолета не выжили / Фото: УНИАН

В Азовском море завершены работы российских спасателей, которым удалось обнаружить фрагменты тел летчиков учебного самолета Л-39, потерпевшего крушение в Краснодарском крае.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения самолета установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков. В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды", - цитирует ТАСС пресс-служба пилотыобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что поисковые работы будут продолжены с наступлением светлого времени суток, поскольку на дне моря еще могут находится останки.

Напомним, 18 октября в районе станицы Должанская Краснодарского края Российской Федерации упал в воду учебный реактивный самолет Л-39 "Альбатрос". Предварительная причина случившегося — техническая неисправность.