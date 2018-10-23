Спикер УПЦ (КП) рассказал, расколется ли православие из-за томоса и действий РПЦ

Священнослужение "РПЦ" / "Православие"



Архиепископ Евстратий (Зоря), спикер УПЦ (КП), отвечая на вопрос читателей во время чата для "Главреда", дал детальный прогноз по поводу вероятных пертурбаций в мировом православии из-за предоставление Украинской церкви томоса об автокефалии, о которых постоянно заявляют российские священнослужители.

"Причина заключается в том, что Москва еще с середины 40-х годов прошлого века пытается занять первое место в православии "и, которое по праву принадлежит Вселенскому патриарху. Поэтому украинский церковный вопрос является лишь частью этой борьбы, но не ее причиной, так же как не является причиной какие-то личные убеждения или отсутствие доброй воли кого-то из церковных иерархов", − заявил архиепископ.

Читайте также"Умрет, и все вернется к норме": в РПЦ настроены на ожидание смерти патриарха ВарфоломеяПо мнению священнослужителя, на данный момент рано еще со всей уверенностью утверждать о расколе между иерархами православной церкви по всему миру. "Пока это не полный раскол, ведь для констатации полного раскола должно было быть принято также решение о принципиальном непризнании самой церковной структуры Вселенского патриархата. Однако до этого еще не дошло и. надеемся, не дойдет. Разрыв общения означает, что духовенство и миряне Русской Церкви, с точки зрения Синода РПЦ, не имеют права участвовать в богослужениях, которые совершаются духовенством Константинопольского патриархата, то есть не должны исповедоваться, причащаться, принимать крещение и т.д. от такого духовенства. Действительно, со светской точки зрения такое положение можно сравнить с разрывом дипломатических отношений. Однако хотел бы подчеркнуть, что на самом деле решение Синода РПЦ, как безосновательное и неканоническое, не должно выполняться духовенством и мирянами. Константинопольский патриархат никоим образом не запрещает им участвовать в своих богослужениях. Пусть они без всякого сомнения, когда есть к этому возможность, молятся в храмах Константинопольского патриархата и принимают там таинства", − считает архиепископ.

Кроме того, спикер УПЦ (КП) все православные церкви, близкие к РПЦ, не решатся повторить их действия и разорвать общение со вселенским патриархатом.

"Судя по предыдущей реакции, даже самые близкие по духу к Москве поместные церкви ограничатся обобщенными заявлениями о "глубокой обеспокоенности". Нет оснований ожидать, что хоть одна из церквей последует примеру Москвы и разорвет отношения с Вселенским патриархом, а, следовательно, на самом деле глубокого или большого раскола не будет - будет "минская схизма", которая, как я уже объяснял выше, завершится после изменения политических обстоятельств, которые ее вызвали", − сказал священнослужитель.

Читайте такжеРПЦ упрямо наступает на грабли КремляТакже архиепископ Евстратий дал детальную оценку по поводу нынешних поступков руководства РПЦ и вероятной самоизоляции от мирового православия.

"Русская церковь за самоизоляцию не добьется ничего, кроме ухудшения своего и внешнего, и внутреннего положения. Изолируясь от вселенского православия, РПЦ делает себя еще более зависимой от Кремля, а затем еще более слабой. По моему мнению, хотя нынешняя самоизоляция и является драматической, однако она не будет долговечной, поскольку длительного разделения должны существовать серьезные причины такие, как разница в вероучении, в обрядах богослужения и тому подобное. Причины самоизоляции РПЦ - чисто политические и связаны со взглядами конкретных руководящих лиц, в первую очередь, российского президента. Поэтому после изменения политических обстоятельств в России следует ожидать возвращения Московского патриархата к полноценному общению", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что архиепископ Евстратий (Зоря) рассказал о преимуществах автокефалии УПЦ для рядовых украинцев, а также поведал как в Украине будет избран глава поместной церкви.