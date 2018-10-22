"Несколько человек": соцсети обвиняют Кремль в сокрытии правды о "керченском расстреле"

Колледж в Керчи после бойни / twitter.com/sledcom_rf

Студент политехнического колледжа Владислав Росляков - вряд ли единственный, причастный к совершению массового убийства в политехническом колледже в оккупированной Керчи.

Местные жители и родственники пострадавших в бойне в один голос обвиняют правительство РФ в сокрытии настоящей информации о событиях "керченского расстрела". Соответствующую переписку пользователей соцсетей опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Керчь,теракт

Вы просили очевидцев?

Все учатся в политехе. Выжили

4-5 человек исполнители бойни

почему не трубят СМИ РФ про ДРГ Госдепа?

Что готовят? pic.twitter.com/Jnt8tNx2Ih — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Керчане утверждают, что нападавших было минимум четверо, потому что многие выжившие говорят о том, что пальба велась одновременно на первом и втором этаже. Это согласуется с рассказами некоторых студентов о том, что один человек палил по всем, кто был внизу, а второй "зачищал" кабинеты.

При этом пользователи возмущены тем, что оккупанты заставляют их молчать, а упоминания о нападавших с пугающей периодичностью исчезают из российских СМИ.

Керчь,теракт

Патрулей нет,перехватов особо никаких

ЧС сняли(не знаю,зачем ввели)

где то 3-четверо кровавых агентов Госдепа бегают....

а,не Госдепа? а,герои России?

ясно,тов.майор... pic.twitter.com/MF6YfKw6hu — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Местные также возмущаются подозрительно спокойной реакцией президента России Владимира Путина и указывают на многочисленные различия в официальных заявлениях относительно трагедии.

Керчь

Вот так ребята...

А по рос.ТВ можно показывать "крымчан"с Кызыма и бред про ПС лепить

Крымчане при памяти,что б вы понимали

Патрулей нет.НЕ БОЯТСЯ.ЗНАЮТ.КТО И ЧТО.НЕ ПАНИКУЮТ-Кровавые убийцы неведомо где!

Четверо

Рослякова слили за всех pic.twitter.com/nRHOWI5TNa — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 жовтня 2018 р.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.