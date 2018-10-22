"Керченский стрелок" мог иметь психические отклонения - СМИ

22 октября 2018, 17:39

Врачи-психиатры в один голос говорят, что Рослякова нужно было наблюдать еще в детстве.

Владислав Росляков, теракт в Керчи
Владислав Росляков определенно был психопатом, утверждают психиатры и силовики

Владислав Росляков, студент политехнического колледжа Керчи, расстрелявший в стенах учебного заведения 21 человека, мог быть психически болен, хотя ни разу не наблюдался у психиатра.

"Точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, но предварительный анализ его поведения, в том числе основанный на словах знакомых, учителей, на его характеристиках, показывает, что у него были психические отклонения. Вопрос, как ему выдали справку для получения разрешения на оружие, в этом случае будет изучаться", - передают российские СМИ со ссылкой еа представителя силовых структур РФ.

Представитель силовиков, общавшийся со СМИ, отметил, что Росляков был очень замкнутым человеком; свои страницы в соцсетях он забросил два года назад и с тех пор регистрировался только на разных форумах. Каждый раз - под новым никомю

"Он был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика, он был зациклен на видеороликах с кадрами насилия и различными казнями. Кроме того, в интернете он искал способы изготовления взрывчатки", - сообщили в силовых структурах.

Читайте такжеИз здания колледжа в Керчи могут сделать мемориалПсихиатр-криминалист Михаил Виноградов на просьбу агентства ТАСС прокомментировать эту информацию сказал, что "признаки психического расстройства у молодого человека есть".

"Из СМИ известно, что в детстве ему было свойственно жестокое обращение с животными, и это был первый звонок для родителей, чтобы мальчика отвести к психиатру. Вот здесь у меня нет никаких сомнений, что его надо было наблюдать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

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