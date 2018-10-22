Украина и еще три государства присоединились к санкциям ЕС против России

Украина, Норвегия, Черногория и Албания официально присоединились к Европейского Союза продолжить персональные санкции против граждан и компаний из России до 15 марта 2019 года.

Как отмечается, страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к декларации, в понедельник, 22 октября, сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции против России, введенные Евросоюзом, затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.

Читайте такжеПоявился полный текст указа Путина о санкциях против УкраиныНапомним, президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

Ранее сообщалось, что в управлении по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - заявил он.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.