"Расстрелять Москву в упор": в России боятся американских ракет в Харькове и Сумах

Ракеты США в Харькове и Сумах будут иметь подлетное время в пределах 5 минут / profi-forex.org

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), якобы свидетельствует о том, что они готовятся к нанесению сокрушительного удара по России.

"Меня удивляет слишком успокоительное отношение большинства экспертов в возможному выходу США из РСМД. И дескать не выйдут они. И нам дескать все равно, так как Россия ядерный гигант. Но США планируют очень опасные действия для России. Поставить рядом с границами России, в Харькове, Чернигове, Сумах сотни ракет", - заявил в своем Facebook Сергей Марков - экс-депутат Госдумы РФ, которого называют человеком президента России Владимира Путина.

Марков уверяет, что такая расстановка ракет "даст возможность буквально расстрелять в упор Москву и ключевые экономические и населенные регионы России".

Читайте такжеКитай дал жесткий ответ Трампу по договору о ракетах"Подлетное время 5 минут. Не уверен, что можно при таких условиях можно перехватить все ракеты. Именно установление полного политического контроля США над руководством Украины дает такие военные возможности США. И это меняет стратегическую ситуацию. Для этого и отменяется РСМД", - уверен Марков.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.