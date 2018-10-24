Венгрия огласила условие, при котором перестанет блокировать комиссию Украина-НАТО

Сийярто заявил, что при исполнении условий Венгрия будет рада снять вето на комиссию Украина-НАТО / Фото: Reuters

Венгрия немедленно снимет право вето на проведение комиссии Украина-НАТО, если Украина, в частности, восстановит права венгров Закарпатья на образование на родном языке.

"Это абсолютно ясно и было ясно с сентября 2017 года. Первое: уже существующие ранее права венгерских меньшинств в отношении образования должны быть возвращены", - сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам на полях Варшавского форума по безопасности в среду, отвечая на вопрос о необходимых условиях прекращения блокирования комиссии Украина-НАТО, передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, Сийярто заявил о необходимости продления переходного периода до 2023 года и ислючения из действия закона частных школ. Также он высказался за установление украинской властью прямого диалога с венгерской общиной Закарпатья.

"Если эти критерии будут выполнены, мы будем рады снять вето", - резюмировал глава МИД.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

Накануне официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.