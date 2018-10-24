Венгрия огласила условие, при котором перестанет блокировать комиссию Украина-НАТО

24 октября 2018, 19:41

Условия все те же - обеспечение прав венгерской общины и пересмотр положений языкового закона.

Сийярто
Сийярто заявил, что при исполнении условий Венгрия будет рада снять вето на комиссию Украина-НАТО / Фото: Reuters

Венгрия немедленно снимет право вето на проведение комиссии Украина-НАТО, если Украина, в частности, восстановит права венгров Закарпатья на образование на родном языке.

"Это абсолютно ясно и было ясно с сентября 2017 года. Первое: уже существующие ранее права венгерских меньшинств в отношении образования должны быть возвращены", - сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам на полях Варшавского форума по безопасности в среду, отвечая на вопрос о необходимых условиях прекращения блокирования комиссии Украина-НАТО, передает Интерфакс-Украина. 

Кроме этого, Сийярто заявил о необходимости продления переходного периода до 2023 года и ислючения из действия закона частных школ. Также он высказался за установление украинской властью прямого диалога с венгерской общиной Закарпатья.

"Если эти критерии будут выполнены, мы будем рады снять вето", - резюмировал глава МИД.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

Накануне официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:57
Часть киевлян осталась без воды из-за поломки в системе водоснабжения - адреса
20:33
В Донецке бросили в подвал приветствовавшего оккупацию Донбасса экс-чиновника
20:01
"Дважды убила": родители погибшей в Керчи девушки шокированы ее "интервью" росСМИ Видео
19:53
"Коммунистическо-фашисткие методы": в Венгрии отличились новым эксцентричным заявлением по поводу Украины
19:41
Венгрия огласила условие, при котором перестанет блокировать комиссию Украина-НАТО Видео
19:39
Осенний призыв в ВСУ. Эксперт дал разъяснение по существу для призывников
19:29
Суд ЕС разрешил экстрадицию Фирташа в США: защита олигарха нацелилась на Австрию
19:18
Психолог посоветовала, как подтолкнуть мужчин зарабатывать больше и говорить комплименты Видео
19:12
"Титаник-2" отправится в свой первый круиз уже в 2022 году
19:06
Экс-жена Шнурова Матильда прореагировала на его новую женитьбу
19:02
"Мелькает искра": Леся Никитюк рассказала об отношениях с партнером по "Танцах со звездами" Видео
18:46
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерном потенциале
18:38
В Украине запретили известную комедию с участием Зеленского
18:09
"Нафтогаз" собирается взять кредит в $ 1 миллиард
18:08
В Нью-Йорке из-за бомбы в посылке эвакуировали людей из здания CNN
17:56
В Украине создадут новую "трансграничную" должность для Закарпатья
17:52
Светлану Лободу срочно прооперировали в московской больнице
17:33
США пока не готовы рассматривать вопрос о новых санкциях против РФ - Болтон
17:13
"Оставьте мужчину в покое": пост девушки о секретах семейной жизни взорвал сеть
17:07
Правозащитники направили обращение к НАБУ и САП относительно преследования Логвинского
17:00
Названа главная проблема украинского православия Видео
16:54
В США прислали бомбы Бараку Обаме и супругам Клинтонам
16:44
"Что ты из себя сделала?": Ирина Билык удивила фанатов сменой имиджа
16:44
Геращенко предложила расширить санкционный список по российским журналистам
16:39
У Кличко рассказали, как Киев подготовился к зиме
16:19
На реабилитации военных АТО коммерсанты и депутат расхитили 6 млн грн - СБУ
16:05
Автокефалия УПЦ: журналист рассказал, как РПЦ попала в собственную ловушку Видео
16:04
В Сети показали, к какому упадку привела оккупация боевиков Донецк: опубликованы фото, видео Фото Видео
15:59
На Гавайях после урагана не досчитались одного из островов
15:58
"Как не стыдно!": Ани Лорак распекли за использование дочери ради рекламы
15:58
Эксперт прояснил ситуацию с предстоящим подорожанием тепла в Украине
15:31
В Раде рассказали о планах приучить украинцев читать на украинском языке
15:20
Ким Кардашьян разделась для эротического журнала Фото
14:50
"Нафтогаз" получил право отключать людям тепло зимой - и воспользуется им мнение
14:49
"На Юлю Тимошенко похожа": Настя Каменских удивила фанатов новым образом
14:30
В Кабмине анонсировали подорожание тепла и горячей воды: названы сроки
14:27
"Керченскому стрелку" Рослякову продали ружье только после звонка от силовиков - СМИ
13:50
В Америке полный бардак по всем направлениям: Волкер дал сенсационное интервью NYT
13:43
Анна Седокова взбудоражила фанатов откровенным фото своей груди
13:38
Племянница отравленного в Англии Скрипаля опасается за свою безопасность и жизнь
13:30
ЧП в римском метро случилось по вине скачущих пьяных россиян - МВД Италии
13:10
"Готов погубить Россию ради рая": журналист рассказал, как Путин проговорился Видео
13:09
В суде над Януковичем по-новой вспыхнул скандал о его письме "введи войска" к Путину
13:01
Один из приехавших в Киев путинских "рыбаков" угодил в скандал
12:57
"Куда смотрит Дантес?": Надя Дорофеева возмутила Сеть пикантным фото с Позитивом
12:35
Журналист рассказал о последствиях краха режима Путина Видео
12:34
Спасибо Путину за санкции против Украины мнение
12:28
У Путина заявили о готовности "нейтрализовать угрозу" в виде военной базы США в Польше
12:24
Легендарному украинскому футболисту предложили стать главным тренером "Спартака"
12:13
"Девочка созрела": Алина Гросу обнажила грудь на пикантном фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять