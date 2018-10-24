Европарламент запретил использование одноразовой посуды и ватных палочек

В Европе ватные палочки отныне под запретом / Фото: Gadini / Pixabay

Европарламент ратифицировал запрет на использование на территории ЕС одноразовой посуды, пластиковых трубочек, а также ватных палочек, столовых приборов и тарелок.

Как сообщает DW, евродепутаты проголосовали за предложение, которое было внесено на рассмотрение парламента в мае.

В Еврокомиссии рекомендуют ограничить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

Депутаты намерены принять закон, который обяжет производителей данной продукции возместить нанесенный экологии ущерб, а также информировать потребителей. Речь идет об использовании влажных салфеток, сигаретных фильтров, пластиковых упаковок и полиэтиленовых пакетов.

В ноябре Европарламент планирует начать переговоры с Еврокомиссией и Советом ЕС о создании соответствующей директивы.

Напомним, как как выяснили ученые, именно питье через "соломинки" зачастую влечет за собой появление морщин вокруг губ, вздутие живота, снижения уровня эстрогена в организме и появления кариеса.