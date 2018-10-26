Названы дата и место прощания с Николаем Караченцовым

С Николаем Караченцовым будут прощаться в московском театре 29 октября / globallookpress.com

С умершим российским актером театра и кино Николаем Караченцовым попрощаются в столице РФ Москве в понедельник, 29 октября.

Церемония прощания с артистом состоится в театре "Ленком", рассказал ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Естественно, прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре — на сцене "Ленкома"…", — отметил собеседник агентства.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в столице России Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже жена Караченцов сообщила, что он умер из-за отказа почек.

В сентябре 2017 года у артиста врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что актер попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

Справка. Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Актер сыграл ряд ярких ролей в театре и кино, в частности, запомнился зрителям участием в фильмах "Приключения Электроника", "Собака на сене", а также игрой в фильме-спектакле "Юнона и Авось".