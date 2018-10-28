"Питтсбургскому стрелку" предъявили обвинения по 29 пунктам

Роберта Бауэрса могут казнить / Robert Bowers/Twitter

46-летнему Роберту Бауэрсу, который устроил расстрел с 11 погибшими в синагогне "Древо жизни" в Питтсбурге, предъявлены обвинения по 29 пунктам федерального законодательства.

Также Бауэрсу предъявлен ряд обвинений в связи с нарушением местного законодательства., сообщает Fox News.

Жертвами расстрела в синагоге стали 11 человек, еще 12 были ранены.

Часть обвинений связана с насильственными действиями и нападками на свободу Читайте такжеПриняли за террористов: ФСБшники обстреляли прибывших на место теракта в Керчи спецназовцеввероисповедания, препятствованием совершению религиозного культа, владением огнестрельным оружием и убийстве с его помощью, нанесении телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа (среди раненых есть полицейские).

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что по совокупности и согласно некоторым обвинениям Бауэрсу может грозить смертная казнь, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Напомним, не менее одиннадцати человек было убито в результате вооруженного нападения и стрельбы в синагоне в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), в субботу, 27 октября.