СМИ рассекретили воевавшую за боевиков на Донбассе бывшую монахиню-наркоторговку

30 октября 2018, 15:39

Сербские журналисты "раскопали" историю, вполне достойную фильма их известного земляка Эмира Кустурицы.

Даниэла Лазович ("Багира") / Еpicentarpress

В Сербии журналисты издания "Блиц" деанонимизировали личность снайперши под позывным Багира, воевавшую на Донбассе на стороне боевиков "ДНР".

Ее настоящее имя Даниэла Лазович. "Ей 32 года. Была успешной гандболисткой в региональной лиге. Стала совершеннолетней − увлеклась исламом. Потом оказалась в монастыре Тумане, что в восточной Сербии, недалеко от города Голубац на Дунае. Там стала "сестрой Ксенией". Ее родственники и знакомые были удивлены, почему девушка, всегда эмоциональная, без объяснения изменилась. Большей неожиданностью стало, когда ее назначили настоятельницей", − сообщили журналисты.

ПЧитайте такжеДевчонки на войне, или Зачем боевикам ЛНР 15-летние снайпершиозднее Лазович стала регулярно оставлять монастырь и уезжать в Белград или Косово. Впоследствии полиция установили, что "мать-игуменья" была наркодилером. После отсидки она разорвала все контакты с родителями и друзьями, "исчезнув с радаров".

В ноябре 2014-го стало известно, что Лазович отправилась в зону военного конфликта на Донбассе. В городе Снежное к подразделению боевиков "Оплот", в составе которого тогда был т.н. "Сербский гусарский полк". Завербовал Лазович ее земляк Деян Берич, который в Сербии давно известен как звезда сепаратистских телевизионных каналов и сайтов. Женщина активно участвовала в боевых действиях, по большей части отстреливая украинские беспилотники.

В 2015-м появилась информация, что Лазович погибла в бою близ Горловки. Однако сербские журналисты установили, что ее гибель была инсценировкой и бывшая монахиня-драгдилер вместе со своей партнершей скрылась на территории России

Напомним, ранее сообщалось о том, что в зоне военного конфликта на Донбассе снайпер боевиков убил молодого волонтера.

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ДНР боевик Сербия снайперша
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