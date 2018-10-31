В Венгрии опровергли слухи о захвате Закарпатья

31 октября 2018, 19:49

В МИД страны подчеркнули, что не намерены бороться за предоставление региону автономии.

Петер Сийярто
Петер Сийярто открестился от обвинений в желании захватить украинское Закарпатье / Фото: МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ни при каких обстоятельствах не будет предпринимать попытки захвата Закарпатья или подстрекать регион к автономии.

"Я всегда отвергаю утверждения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации", - цитирует Сийярто Dziennik Gazeta Prawna.

Он добавил, что в официальной политике Будапешта отсутствуют реваншистские настроения.

По словам главы венгерского МИДа, сильная и процветающая Украина входит в сферу внешних интересов Венгрии. Однако важно, чтобы Киев принципиально относился к своим международным обязательствам и уважал национальные меньшинства.

"Мы поддерживаем Украину на многих уровнях. Мы оказываем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством", — подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что Венгрия сменила название должности уполномоченного правительства страны по Закарпатской области Украины.

Должность была учреждена в июне 2018 года после того, как стало известно о нарушении прав венгров в данном регионе.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после смены Венгрией названия должности уполномоченного правительства по Закарпатской области, Киев и Будапешт могут начать "реально сотрудничать".

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Украина Венгрия Закарпатье Будапешт меньшинства Петер Сийярто
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