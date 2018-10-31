В Венгрии опровергли слухи о захвате Закарпатья

В МИД страны подчеркнули, что не намерены бороться за предоставление региону автономии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ни при каких обстоятельствах не будет предпринимать попытки захвата Закарпатья или подстрекать регион к автономии.
"Я всегда отвергаю утверждения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации", - цитирует Сийярто Dziennik Gazeta Prawna.
Он добавил, что в официальной политике Будапешта отсутствуют реваншистские настроения.
По словам главы венгерского МИДа, сильная и процветающая Украина входит в сферу внешних интересов Венгрии. Однако важно, чтобы Киев принципиально относился к своим международным обязательствам и уважал национальные меньшинства.
"Мы поддерживаем Украину на многих уровнях. Мы оказываем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством", — подчеркнул Сийярто.
Ранее сообщалось, что Венгрия сменила название должности уполномоченного правительства страны по Закарпатской области Украины.
Должность была учреждена в июне 2018 года после того, как стало известно о нарушении прав венгров в данном регионе.
Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после смены Венгрией названия должности уполномоченного правительства по Закарпатской области, Киев и Будапешт могут начать "реально сотрудничать".