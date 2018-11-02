В Евросоюзе оценили российские санкции против Украины

В Евросоюзе оценили решение России / Reuters

Решение о введении Российской Федерацией санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний является необоснованным.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным", - сообщили в представительстве ЕС в Украине со ссылкой на заявление ЕС.

"Необходимо избегать всех шагов, которые в дальнейшем будут обострять ситуацию и препятствовать поиску решения с целью восстановления территориальной целостности Украины", - сказано в документе.

Отметим, что по словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе , введение Россией санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний свидетельствует о настроенности продолжать войну.

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"Для нас это четкий сигнал того, что Российская Федерация не собирается вести какую-то реальную работу по приближению к миру. Это четкий сигнал того, что Кремль продолжает войну. Продолжает войну гибридным способом", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее в Госдуме пригрозили Украине новыми санкциями.

Отметим, что в украинском МИД назвали продолжением агрессии перечень санкций, введенных РФ против страны.