Жириновский во время визита в Узбекистан пустился в пляс

Жириновский оказался эффектным танцором / Vesti-ua.net

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский вместе с группой российских парламентариев прибыл с визитом в город Бухара в Узбекистане.

Пользователь Михаил Камергерский опубликовал в Instagram видео, как политик начал официальный визит с зажигательного танца.

Российскую группу встретил национальный ансамбль игрой на музыкальных инструментах. Жириновскому понравилась такая встреча, и он пустился в пляс с девушками в узбекских костюмах.

Представители Кремля отправились в Бухару на два дня. В ходе визита они планируют посетить загородную резиденцию Бухарского эмира, шелковую мастерскую и местный рынок.

"Молодец!", "Красивая пластика", - позитивно оценили танец политика пользователи.

Напомним, ранее Жириновский упал во время подъема на сцену на церемонии инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.