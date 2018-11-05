Открылся первый в мире отель на дне океана: названа стоимость ночи

Строительство гостиницы обошлось в $15 млн
На Мальдивах открылся в мире подводный отель, ночь в котором обойдется любителям острых ощущений в $50 тыс.
Как сообщает "МИР 24", вилла назвается "Коралл" и вписана в островной риф.
В отеле два этажа - надводный и подводный. На верхнем, надводном, - домашний спортзал, комната дворецкого, помещения охраны, а также гостиная, кухня, бар и столовая, выходящая на террасу.
Из расположенного на глубине пяти метров подводного этажа открывается панорамный вид на океан. Здесь находятся спальня, гостиная и ванная комната.
В гостинице также есть ресторан, где подают блюда из морепродуктов.
Отель рассчитан на девятерых гостей. Его строительство обошлось в $15 млн долларов.
В январе этого года журналисты программы "Схемы" рассказали, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летал туда на частном самолете вместе с 7 пассажирами, которые не проходили паспортный контроль и летели под другими именами.
По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере $500 тыс.