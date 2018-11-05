Эксперт назвал главную цель встречи Трампа и Путина

Ключевая цель встречи Дональда Трампа и Владимира Путина — дать президенту РФ шанс изменить поведение из-за санкций, полагает эксперт / Reuters

Главная цель будущей встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным заключается в том, чтобы дать главе РФ шанс изменить свое поведение под давлением санкций.

Политика Запада всегда направлена в две стороны — есть ограничительные меры и угрозы, но при этом всегда сохраняется возможность диалога, рассказал эксперт-международник Андрей Каракуц "Обозревателю".

"Поэтому Путина приглашают, поэтому с ним пытаются встречаться, поэтому от него требуют, чтобы под давлением санкций он менял свою политику", — отметил собеседник.

Читайте такжеОфицер США сказал, чем Трамп может пригрозить ПутинуПо его словам, для самого президента России "это возможность показать, что он согласен на какие-то предложения, которые звучат со стороны Запада".

"Если он не согласен — меры давления будут продолжаться", — добавил аналитик.

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.