США выдвинули ультиматум Евросоюзу

Госсекретарь США Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что компании из Евросоюза не смогут одновременно вести бизнес и с Соединенными Штатами и с Ираном.

"Европейским компаниям не будет позволено вести бизнес и с США и с Ираном", - сказал Помпео в интервью Fox News.

В понедельник, 5 ноября, в 00.00 часов по времени Вашингтона (07.00 по киевскому времени) вновь вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе от 2015 года.

Ограничительные меры касаются, прежде всего, нефтяной отрасли Ирана, его банковской структуры, судостроения и морских перевозок, а также ряда других отраслей экономики.

Санкции направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами. Против выхода США из соглашения с Ираном и возобновления санкций выступили страны ЕС, в том числе Великобритания, Франция и Германия.