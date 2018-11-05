Лавров озвучил потери стран Евросоюза от антироссийских санкций

Сергей Лавров оценил европейские потери от санкций и скромно умолчал о российских / Reuters

Страны Европейского союза, которые ввели санкции против России, якобы уже понесли от этих санкций колоссальные убытки в размере не меньше 100 млрд евро.

"Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные... По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 млрд" - заявил испанской газете El Pais министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС в понедельник, 5 ноября.

Лавров, впрочем, попытался и тут попытался вбить клин, заявив, что европейские страны ввели санкции по прямому требованию из Вашингтона, от которого очень зависимы.

"Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут", – считает он.

Читайте такжеВ США пригрозили введением новых санкций за нарушение "ракетного" договораПри этом российский министр заявил, что такие отношения между ЕС и РФ - это не нормально.

"Мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне", – добавил он и отметил, что "объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу".

"Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам, – сказал Лавров. – Мы неоднократно говорили о готовности отменить (российские) контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали".

Как известно, ранее ожидалось, что в ноябре США введут санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля. Но позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация пока не рассматривает этот вопрос.